Роналду и Месси не вошли в символическую сборную самых дорогих игроков мира

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Как стало известно из информационно-аналитического источника Metaratings Криштиану Роналду и Лионелю Месси не удалось попасть в символическую сборную самых дорогих игроков мира по версии футбольного портала Transfermarkt.

Общая стоимость 11 самых дорогих игроков составила 1.19 млрд евро, самым дорогим из которых стал нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе.

Самым дорогим вратарем стал Ян Облак (90 млн евро). Линию обороны составили Альфонсо Дэвис (80 млн евро), Виргил Ван Дейк (80 млн евро), Маттейс Де Лигт (70 млн евро), Трент Александер-Арнольд (110 млн евро). Самыми дорогими полузащитниками стали Йосуа Киммих (85 млн евро), Кевин Де Брюйне (120 млн евро), Садио Мане (120 млн евро) и Рахим Стерлинг (128 млн евро). Пару форвардов составили партенры по ПСЖ Неймар (128 млн евро) и Киллиан Мбаппе (180 млн евро).

Представители всех топ-5 лиг вошли в данный список, но лидером по делегированным в сборную игрокам стала АПЛ.

По версии крупнейшего немецкого спортивного сайта Transfermarkt стоимость Криштиану Роналду составила 60 млн евро, Месси — 100 млн евро.