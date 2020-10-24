Тренер Ростова: О том, где пройдет матч со «Спартаком», узнаем из СМИ...

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Тренер «Ростова» Игорь Гамула в интервью «РБ-Спорт» высказался о перспективах проведения матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.

Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить домашний матч против «Ростова», назначенный на 31 октября, в присутствии зрителей. Красно-белые, как сообщается, договорились с соперниками об обмене домашними матчами, но РПЛ якобы выступила против переноса поединка.

— Если они не видят оснований, значит, будут играть в Москве — какая разница, — считает Игорь Гамула. — Все равно придется играть и дома, и в гостях. Может, сейчас удобнее [провести игру в Ростове-на-Дону], сто процентов приедет много болельщиков «Спартака», а на «Открытие Арене» такого не будет. Никто не может сейчас ответить, где пройдет матч — все официально, все законно. Если договорятся, то разрешат играть. Но лично я большой разницы не вижу, как и не вижу ничего страшного в том, чтобы поменяться кругами. До этого выезда надо еще домашний матч провести, так что об этом у нас никто ничего не говорит. Смотрим и узнаем все из СМИ, читаем, смотрим. Наверное, руководители клуба что-то знают.

— В Москве и Подмосковье уже начали закрывать стадионы. Как обстановка в Ростове-на-Дону? Нет ли опасений, что и вам придется проводить матчи без зрителей?

— Я не главный врач, но у нас, как и везде, напряженная обстановка. Много заболевших, потихонечку стараемся, чтобы никто не заразился, выполняем все предписания. Никто не хочет болеть, и каждый старается быть максимально осторожным.