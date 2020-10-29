«Локомотив» сделал предложение Антону Миранчуку. Опция выкупа — около 20 млн евро

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По информации «РБ-Спорт», «Локомотив» сформулировал предложение полузащитнику команды Антону Миранчуку.

Предложение на рассмотрении у футболиста и его агента. По данным «РБ-Спорт», пункт, по которому предстоит договариваться, — сумма отступных, за которую Миранчук может покинуть клуб.

В клубном варианте договора речь идет о сумме около 20 миллионов евро. Это достаточно серьезные деньги, учитывая то, что уже в январе, за полгода до истечения действующего соглашения, футболист может вести переговоры с другими клубами и подписать контракт. Агент игрока Вадим Шпинев отказался от комментариев: «Вся информация у официальных лиц клуба».

Миранчук в текущем сезоне провел за «Локомотив» 14 матчей и забил 2 мяча, в том числе один — в Лиге чемпионов.