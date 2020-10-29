В Геленджике полным ходом идёт модернизация спортивных объектов 

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В настоящее время работы ведутся на стадионе «Спартак» в микрорайоне Северном и в спортивном зале спортшколы «Фортуна».

На стадионе начат процесс прошивки поля. Натуральный газон прошивается специальной синтетической нитью, которая укрепляет корневую систему. Благодаря этой процедуре покрытие поля уплотняется, корни травы оплетают внедрённые волокна и уменьшает износ газона. Искусственная нить не разлагается, что продлевает долговечность поля. Прошивка осуществляется специальной машиной, которая прокалывает грунт одновременно 88 иглами с шагом в 2 квадратных сантиметра. На сегодняшний день таких аппаратов в России всего две. Эту процедуру проводят на всех основных стадионах по всей стране. Модернизация местного футбольного поля стала возможной благодаря федеральной программе «Наследие Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018».

В спортшколе «Фортуна» также ведётся реконструкция. Приводится в порядок пол в многофункциональном спортивном зале. Деревянный настил шлифуется и устраняются все неровности. Само покрытие пола из сосны не меняется, поскольку такое покрытие, по мнению экспертов, наилучший вариант для занятий в зале. На сосновые доски будет нанесена разметка для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол, сверху всё это покроют тремя слоями лака. За счёт того что фактура сосны не будет закрашиваться краской, зал станет визуально больше, светлее и гораздо эстетичные.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик