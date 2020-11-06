Футбольный клуб «Лацио» считает ошибочными результаты тестов УЕФА на коронавирус, сделанных перед матчем с «Зенитом»

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Редакция портала Uffiliates.ru сообщает, что итальянский клуб «Лацио» выразил несогласие с результатами тестов на коронавирус, проведенными УЕФА.

Ранее клуб не смог заявить на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов нападающего Чиро Иммобиле, Лукаса Лейву и Тома Стракошу, которые сдали положительные тесты на вирус по результатам ПЦР-тестов УЕФА.

— Мы провели анализы после данных УЕФА, все трое дали отрицательный результат. Мы сделали все правильно. Все трое сыграют в ближайшем матче чемпионата Италии, — спортивный директор римлян Игли Таре.

— В понедельник только у одного футболиста была очень низкая вирусная нагрузка гена N, который принадлежит к самому общему семейству коронавирусов и не является специфическим. Два других игрока, не ездивших в Россию, которые, по данным УЕФА, являются положительными, в наших тестах были полностью отрицательными, — приводит агентство ANSA слова Массимилиано Такконе, руководителя лаборатории, которая обрабатывает тесты для «Лацио».

Напомним, 4 ноября «Лацио» сыграл вничью в гостевом матче с «Зенитом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.