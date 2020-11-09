Заявление букмекера о сотрудничестве с Дзюбой

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Пресс-служба букмекерской компании Pin-Up.ru передала «Рейтингу Букмекеров» текст заявления о сотрудничестве с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

Сегодня футболист был отстранен от очередного сбора национальной команды в связи с появлением видео, которое вызвало большой резонанс.

- Мы не отказываемся от сотрудничества с Артемом Дзюбой и не планируем никаких изменений в нашей совместной работе, - говорится в заявлении. - Артем был, есть и будет нашим амбассадором. Мы понимаем непростую ситуацию, в которой он оказался сегодня, и всеми силами поддерживаем его. Для нас в этой ситуации важнее всего оставаться командой, которая не отказывается от своих. Мы призываем болельщиков и всех поклонников спорта проявить понимание, терпимость и уважение. Есть вещи гораздо хуже того, что сегодня с таким ажиотажем все обсуждают про Артема.

Источник: Пресс-служба букмекерской компании Pin-Up.ru