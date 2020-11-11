Крымчанин: Статистика по местам размещения

/Спорт и туризм/

Официальный крымский "Турпортал" сообщает, что туристы, приезжавшие на полуостров в 2020 году, чаще всего останавливались в мини-отелях и гостевых домах (77,86%). На втором месте – квартиры, 14,33%. Реже бронировали дома (6,49%) и турбазы (1,32%).

По данным сервиса, путешественники приезжали в города Крыма на период от 1,5 до 8,8 ночи, а на проживание тратили от 2 тыс. до 3,7 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Симферополе, дороже – в Ялте.

Кроме этого утверждается, что чаще всего в этом сезоне отдыхающие приезжали семьями (34,26%) и парами (32,01%), еще 12,56% – это компании из более чем четырех человек.

В Крыму планируют открыть законсервированные здравницы. Крымские здравницы, которые сейчас законсервированы, планируют перезапустить. Таким образом на полуострове хотят расширить номерной фонд.

Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики. В ближайшие два года, по словам министра, благодаря перезапуску старых и строительству новых здравниц в Крыму станет на 4-5 тысяч больше номеров.

"А в пятилетней перспективе – до 20 тысяч номеров как минимум. Конкуренция – это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму", – отметил Волченко.

Министр напомнил, что для развития лечебно-оздоровительного направления на полуострове ведется работа по внедрению механизмов поддержки санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Миллион туристов приедут в Крым на Новый год. Порядка миллиона туристов планируют принять в Крыму на празднование Нового года.

Об этом во время открытия памятника Ивану Айвазовскому в аэропорту Симферополя сообщил председатель Комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Через наш аэропорт пройдёт ещё достаточно большое количество людей и, в отличие от других аэропортов, потери в этом сезоне у аэропорта минимальнейшие. Я думаю, что за один только Новый год мы под миллион туристов примем в Крыму", — сказал он.

В Крыму более 9000 нелегальных отелей. По состоянию на 1 августа 2020г. в Крыму официально функционируют 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных учреждения, а также 9000 нелегальных отелей и гостиниц на землях ИЖС.

Только 146 крымских гостиниц прошли обязательную классификацию, а за прошлый год лишь 8 объектам размещения была присвоена категория "5 звезд".

Напомним, что в этом году Аксенов попросил не трогать незаконный бизнес, ссылаясь на слишком загруженный сезон. После такого странно требовать каких-то перспективных изменений.

Источник: @southlands