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Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание гендиректора «Краснодара» 18 ноября
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «РБ-Спорт», что 18 ноября будет рассмотрено резонансное высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига, сделанное по итогам матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).
После поражения «Краснодара» от «Спартака» 24 октября Хашиг резко высказался о судействе, прямо обвинив главного арбитра Владислава Безбородова и арбитра VAR Кирилла Левникова в предвзятости и помощи московской команде.
— Мы назначили дату. Заседание состоится 18 ноября, в среду.
— В каком формате оно пройдет?
— В удаленном, в формате видеоконференции.
— Хашиг будет в нем участвовать?
— Все будут приглашены. Всем будет вовремя об этом сообщено.
Категория: Новости / Спорт и туризм