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Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание гендиректора «Краснодара» 18 ноября

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «РБ-Спорт», что 18 ноября будет рассмотрено резонансное высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига, сделанное по итогам матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

После поражения «Краснодара» от «Спартака» 24 октября Хашиг резко высказался о судействе, прямо обвинив главного арбитра Владислава Безбородова и арбитра VAR Кирилла Левникова в предвзятости и помощи московской команде.

— Мы назначили дату. Заседание состоится 18 ноября, в среду.

— В каком формате оно пройдет?

— В удаленном, в формате видеоконференции.

— Хашиг будет в нем участвовать?

— Все будут приглашены. Всем будет вовремя об этом сообщено.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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