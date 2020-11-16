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Гендиректор «Сочи»: Заболотный никак не мог заболеть коронавирусом

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «РБ-Спорт» информацию, что тест нападающего команды Антона Заболотного на Covid-19 показал отрицательный результат.

Ранее пресс-служба сборной России объявила, что Заболотный, а также полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали очередные отрицательные тесты на коронавирус. В пятницу вечером они должны вылететь в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

— Я не сомневался, что у него все в порядке.

— Почему?

— У нас он сдавал четыре раза отрицательный тест, а в сборной сразу сдал сомнительный. Но он уже болел, у него есть антитела, так что заразиться он не мог. Это была какая-то ошибка.

— Не жалеете, что из-за ошибки он не смог сыграть против Молдавии?

— Жалеем, не жалеем… Главное, что слава богу, все разрешилось. Сейчас пусть настраивается. У него есть шанс себя проявить.

15 ноября сборная России на выезде сыграет против команды Турции. 18 числа российские футболисты в гостях встретятся с сербскими оппонентами. Обе игры пройдут в рамках группового этапа Лиги наций. Заболотный, Ерохин и Лесовой имеют шансы принять в них участие.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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