Сергей Игнашевич: Говорить о том, что наш футбол дно и что у нас все плохо, неправильно

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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «РБ-Спорт» — об итогах первого круга ФНЛ, выступлении клубов РПЛ в еврокубках и о сборной России.

«Торпедо» в воскресенье обыграло «Спартак-2» (1:0) и после 22 туров идет на третьем месте в таблице.

По итогам турнира команды, занявшие 1-е и 2-е места, выходят в РПЛ, а третий и четвертый коллективы — играют в стыках с 13-й и 14-й командами РПЛ.

— Сергей, на команду, на ее результаты, повлияла история с приездом на тренировку владельца клуба и объявлением о премиальных за итоговый результат?

— Безусловно, это стимулировало команду. Но здесь речь не о деньгах, а о большой цели. Если владелец нашел правильные слова и донес до ребят свое желание видеть команду в премьер-лиге, это мобилизовало ребят. Не всех, но, может быть, до тех, кто не до конца понимал, за что он борется в этом сезоне. Но таких меньшинство.

— В последних матчах в воротах играет 19-летний Ботнарь. По тому, как он выбивает мяч, как играет ногами, парень похож на Акинфеева?

— Игорь вел себя гораздо увереннее. Виталий очень скромный парень — и на поле, и за его пределами. Игорь на поле не был скромным — даже в 17-18 лет его уже было слышно. Виталия не так слышно, собственно, поэтому он и потерял место в составе — пришел Конюхов и сразу навел порядок. Затем Конюхов заболел, и в ворота встал Ботнарь. А вообще, за вратарей у нас отвечает Алексей Поляков.

— В топ-4 ФНЛ — «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо» и «Крылья». Все, четверка определилась, и больше никто не вмешается в эту борьбу за РПЛ?

— Все еще впереди. Половина сезона прошла, еще все может поменяться. «Крылья» и «Оренбург» выделяются. «Нижний» в этом году играет так, как «Ротор» в прошлом. Все остальные будут бороться за попадание в четверку.

— Вы выделяете «Крылья» и «Оренбург» — по каким критериям?

— Бюджет и состав.

— Команда, которая по итогам первого круга показывает наиболее зрелищный футбол?

— «Алания».

— За счет чего?

— Безусловно, это и тренерская концепция, и большая группа индивидуально сильных атакующих игроков. Плюс, если посмотреть состав, есть ребята, которые и в РПЛ поиграли, и в ФНЛ провели не один сезон. Заслуга Спартака Гогниева в том, что он поставил такой красивый доминирующий футбол.

— Как оцените шансы «Торпедо» на то, что команда поднимется в двойку и напрямую выйдет в РПЛ?

— Как небольшие.

— Вы уступаете по бюджету?

— Я назвал тройку. Уже понятно, что нам там места нет.

— Что необходимо сделать в зимнее трансферное окно, чтобы вы оценили шансы повыше?

— Пока не обсуждали эту тему со спортивным директором. У нас впереди четыре игры (до зимней паузы), они важны, необходимо мобилизоваться и взять максимум очков в этих матчах. Что касается зимы, то постараемся усилиться, исправить те ошибки, которые были в этой части сезона и постараемся быть в четверке.

— Лучший матч «Торпедо» в осенней части первенства — с «Факелом», с «Крыльями» — или какой-то другой?

— Лучший по качеству игры — с «Акроном» (1:1).

— Насколько игра и результат вашей команды зависят от опытных Лебеденко и Рязанцева?

— Безусловно, зависят. На поле должны быть опытные футболисты. И в РПЛ есть команды, которые играют достаточно молодым составом, им не хватает опытных — таких, как Лебеденко и Рязанцев. Один в атаке, другой в полузащите прекрасно знают, что делать, когда обороняемся и когда атакуем. Более того, они своим примером наставляют и мотивируют команду. Оба просто бесценны для команды.

— Матч со «Спартаком», пусть и вторым, для вас, учитывая армейское прошлое, значил чуть-чуть больше, чем игры с другими соперниками?

— Сейчас уже ничего не значит. Когда играл, это было, безусловно, дерби от ножа, когда люди не задумывались о желтых и красных карточках. Это были матчи, о которых многие наши игроки не знали и не слышали. Потому что когда мы играли с Самарой («Торпедо» выиграло 3:1. — Прим. ред.), мне приходилось и до, и в перерыве игры объяснять, что матч принципиальный. Вот пример, как надо — подкат Редьковича со «Спартаком-2», когда он вынес игрока — вот, собственно, это игра футболиста, который борется за самые высокие места. В матче с Самарой, к сожалению, была группа игроков, которая, к сожалению, не принимала матч за тот, где решается, по сути, судьба. Хотя вспомнить, например, «Нижний» — эта команда играла с нами именно за выход в Премьер-Лигу. Мы пока не можем проводить все матчи так заряженно, как «Нижний».

— В чем проблема?

— Мало игроков, боровшихся за высокие места. У них нет такого опыта, навыка. Этот опыт — не обязательно возраст. Это борьба за самые высокие места.

— У российского футбола черная осень. Популярно мнение, что наш футбол — это дно. Ситуация совсем плохая — нет побед в групповых турнирах еврокубков. В чем причина?

— Не стал бы говорить по поводу интенсивности — что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

— Или «Брюгге».

— Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

— История про то, что чемпионат стал слабее, менее интенсивен — это факторы второго-третьего ряда.

— Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят — что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно. Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это — а там 90 процентов состава выступают в РПЛ.

— Но ведь сборная не может обыграть даже Молдову.

— Молдова хорошая команда.

— Костя Генич выставил в твиттере результаты этой команды — кто только ее ни обыгрывал. Но не мы. Там мрак.

— Значит, вам с Костей Геничем надо рассказывать, как должна играть сборная России.

— Мы постараемся. То есть не видите проблемы в том, что Россия не обыграла Молдову.

— Нет, конечно. На поле играют 11 на 11. Молдаване в этом матче доказали, что являются хорошей командой.

— Капитаном сборной стал центральный защитник Джикия. На ваш взгляд, надолго у него повязка? Видите сейчас проблему в центре обороны сборной?

— На эти вопросы должен отвечать Станислав Саламович. Если мое мнение его интересует, он знает мой номер и наберет.

— Не общались с ним давно?

— Мы поздравляем друг друга со значимыми событиями.

— В ФНЛ 22 команды, это очень много. Вы бы какую реформу лиги произвели?

— В моем понимании — деление на 2 зоны, а далее, возможно, плей-офф — на выход в РПЛ, на вылет из ФНЛ. Меньше перелетов, больше игр, а плей-офф был бы интересен.

— Развивается скандал с видео Дзюбы. Как на это смотрите?

— Вообще никак не смотрю.

— То есть не в курсе ситуации?

— В курсе. Но не считаю нужным вообще говорить об этом.

— Что бы ему сказали, если бы встретились?

— Нам есть о чем с ним поговорить помимо этого.

— Затронули бы только футбольные вопросы?

— Все затронули бы.