Александр Самедов: Все понимают, что Дзюба был номером один в сборной

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Экс-футболист сборной России Александр Самедов в интервью «РБ-Спорт» оценил шансы в игре против сербов и отметил, что каждый футболист мечтает играть два матча в неделю.

— Сербы надеются остаться во второй группе, не вылететь, поэтому я бы не стал говорить, что им ничего не нужно, — делится Самедов. — Нас может устроить и ничья, но надо побеждать. По прогнозам — шансы 50 на 50, сербская сборная сейчас очень неплохая.

— Болельщики хотят увидеть в составе Соболева, но Черчесов не слишком ему доверяет. Кого ждете в нападении вы?

— Болельщики могут хотеть что угодно, мы тоже можем кому-то симпатизировать. Но есть тренерский штаб, который видит этих футболистов каждый день и гораздо лучше болельщиков знает, кто в данной ситуации сильнее. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем. Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать — Чалов, Заболотный, Соболев, Кокорин, Смолов, и было бы странно, если бы происходило иначе.

— Каких выводов и последствий можно ожидать, если сборная не выиграет в шестом матче подряд?

— Так вопрос вообще не стоит. Сборная уверенно, со второго места вышла на Евро, едет на турнир. А сейчас пять игр без побед. Не вижу в этом проблемы.

— Насколько сборникам сложно играть в таком графике, и к чему это может привести?

— А в каком графике? Две игры в неделю — отличный график, мечта любого футболиста. Меньше тренировок, постоянно находишься в игровом тонусе. Для кого-то это тоже тяжело, но для этого ты и борешься, чтобы выступать в еврокубках, попадать в сборную. Это же здорово. Понятно, что если у тренера только 11 боевых единиц, это сложно, но всегда существует ротация. Играть всегда интереснее, чем тренироваться, мне кажется, это скажет любой футболист.