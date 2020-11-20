Вратарь Антон Шитов продлил контракт со «Спартаком»

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По информации «РБ-Спорт», голкипер «Спартака-2» Антон Шитов продлил контракт с клубом.

Прежний договор голкипера истекал в июне следующего года. Новый срок соглашения рассчитан на три сезона и заканчивается в июне 2024 года.

Шитов пришел в систему «Спартака» в июне 2018 года. С тех пор 20-летний вратарь провел в ФНЛ 17 матчей, в турнире молодежных команд 14 игр.

«Спартак-2» занимает в турнирной таблице ФНЛ девятое место. Москвичи набрали 33 очка в 22 турах.