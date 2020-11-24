Приложение Париматч Таджикистан — как делать ставки с телефона

/Спорт и туризм/

Современный беттинг — значительно больше, чем ставки на футбол и бокс.

Сейчас в линии БК Parimatch представлено более двадцати спортивных и киберспортивных дисциплин, а также рынки на события культуры и политики. Заключить пари в лайве и прематче можете на официальном сайте конторы, а также в приложении. Каждый совершеннолетний пользователь БК может parimatch tj скачать и использовать для совершения выигрышных ставок, получения бонусов и вывода денег.

Чтобы достичь успеха в выбранном направлении, потребуется изучить правила и терминологию выбранного вида спорта, а также всегда проводить детальный анализ прошлых встреч, дополняя собственную аналитику прогнозами опытных капперов.

Особенности официального приложения Париматч

Приложение постоянно совершенствуется и сейчас оно доступно для смартфонов/планшетов под управлением ОС Android и iOS. Стоит отметить, что его интерфейс выполнен в фирменных цветах букмекера и отличается простотой, удобным размещением разделов, наличием встроенной навигации. Центральная часть здесь занята событиями в лайве. Функционал официального приложения Париматч ничем не уступает основному сайту. Здесь также сохранены следующие функции:

регистрация;

результаты прошедших встреч и в лайве;

совершение ставок лайв и прематч;

активация и использование бонусов;

ввод и вывод денег!

Авторизовавшись в приложении, беттор получает доступ ко всем возможностям портала, забыв о любых территориальных и временных ограничениях.

Как сделать ставку в приложении

Все зарегистрированные пользователи букмекерской конторы Париматч могут использовать приложение для отслеживания результатов в режиме реального времени по выбранным матчам, а также просмотра доступной линии и совершения ставок по лучшим коэффициентам.

После авторизации в приложении, пользователь получит доступ к функции заключения пари и получению выплат. Для совершения ставки, необходимо выбрать вид спорта и желаемый исход матча путём нажатия на соответствующий коэффициент. В разделе «Купон» выберите тип пари и введите размер ставки, подтвердив действие нажатием кнопки «Сделать ставку».