Хамес Родригес - его сильные и слабые стороны

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Сильные и слабые стороны Хамеса. Крут ли Хамес или это пиар? Заслуживает ли колумбийский форвард свою хорошую зарплату.

Хамес в “Эвертоне”

Пришло время поговорить о таком звездном футболисте, как Хамес Родригес. Хамес в сезоне 20/21 "пылит" за ливерпульский "Эвертон". Команда входит в число лидеров АПЛ, хотя шансы "ирисок" на попадание в "лигочемпионскую" зону по итогам состязания оцениваются букмекерским сообществом очень скромно.

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Хамес играет в "Эвертоне" одну из главных ролей. Это повод обсудить, действительно ли крут Хамес или просто итог работы пиарщиков. Разберем все по порядку:

- сильные стороны игрока;

- слабые стороны игрока;

- отрабатывает ли Хамес контракт.

Сильные стороны Хамеса

Самая сильная сторона Хамеса - универсальность. Причем это универсальность не только в рамках одной линии (справа или слева в атаке). Хамес может сыграть на позиции "под нападающим" или даже крайнего хавбека оборонительного плана.

Второй прокаченный скилл Хамеса - дальний удар. Если Хамес освободился от опеки возле штрафной, а мяч удобно лег на "любимую левую" - то все, "получите, распишитесь" за очередной красивый гол.

Третий скилл - удары с лета. Хамес необычайно пластичен и может подстроиться под любую траекторию мяча. Удары с лета получаются у него сочные и очень точные.

Слабые стороны Хамеса

Наибольший вред карьере Хамеса нанес слабый характер и отсутствие дисциплины. Колумбиец достаточно сложно находит общий язык с любым тренером, отчего у Хамеса возникают проблемы. Он совершенно спокойно позволяет критиковать своих наставников, часто при этом не подбирая дипломатические выражения. Ответная негативная реакция наставников к своему "разговорчивому" подопечному случается постоянно.

Стоит ли Хамес своих денег?

Когда мадридский суперклуб покупал Хамеса за 74 миллиона евро, это уже казалось перебором. Затем его стоимость предсказуемо падала, так как он показывал, что не готов стать стержневым игроком топ-клуба из-за своих слабых сторон.

Поэтому не стоит удивляться, что он долгое время колесил по арендам, а сейчас работает в скромном "Эвертоне".

Стоит признать Хамеса сильным игроком, но очень распиаренным, после удачного для Колумбии чемпионата мира 2014 года.