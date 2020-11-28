"Пятерка непробиваемых": пять лучших голкиперов в мире

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Кто из голкиперов претендует на звание "лучший вратарь мира". Топ-пять лучших мировых голкиперов. Лучшие вратари прямо сейчас.

Мануэль Нойер

Футбольные эксперты не лукавят, когда говорят, что голкипер равен половине команды. Спасти свои ворота от неминуемого гола или отбить пенальти могут только лучшие вратари. Кто же сейчас входит в пятерку лучших голкиперов в мире?

Кипер мюнхенской "Баварии" и Бундестим представляет собой эталон надежности. Мануэль отлично играет ногами за пределами штрафной площадки, часто выполняя функции "либеро", то есть последнего защитника.

Безупречен Ману и на игре по "ленточке". Голкипер обладает феноменальной реакцией, что и продемонстрировал в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона.

Голкипер находится в расцвете сил и снова мечтает выиграть "золотой требл". Шансы на это велики. Букмекеры причисляют "баварцев" к фаворитам в ЛЧ. Лучший коэффициент на их победу предлагает бк 1хБет - 3.25. Бетторы также получают от бк 1xbet бонус при регистрации по бесплатному промокоду, который можно использовать при заключении пари. Залит обзор на популярном web-портале для бетторов Stilbet.info, где разобраны условия использования бонуса, а также плюсы и минусы его применения.

Эдерсон

Голкипер "МанСити" считается одним из самых талантливых в мире. Бразилец невероятно пластичен и прыгуч. Одним из сильных качеств Эдерсона является умение отдать "диагональ" на своих нападающих.

У Эдерсона есть небольшие проблемы при игре на выходах, но бразилец постоянно совершенствуется, работая на своим слабым компонентом в игре.

Алисон Бекер

Харизматичный бразильский голкипер стал одним из ключевых игроков "Ливерпуля". Надежная игра Алисона позволила "красным" выиграть Лигу Чемпионов и титул победителя АПЛ. Алисон необыкновенно хладнокровен, отлично играет на выходах и великолепно реагирует на удары с близкой дистанции.

Кейлор Навас

Заслуга Кейлора в завоевании "сливочным" клубом трех ЛЧ подряд огромна. Костариканец умеет отбивать пенальти, феноменально реагирует на удары и обладает высоким прыжком. Кейлор невысок ростом, поэтому слабо играет на выходах.

За счет богатого опыта Кейлор умеет правильно выбирать позицию.

Давид де Хеа

30-ти летний испанский голкипер является верным стражем ворот "МанЮнайтед". Испанец вселяет в своих защитников уверенность в том, что он способен отбить любой мяч. Очень часто именно Давид вытаскивал безнадежные мячи, спасая победы для своей команды.

Давид давно является основным стражем ворот "Красной фурии".