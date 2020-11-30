Россельхозбанк считает, что развитие винного туризма в Крыму и Краснодарском крае увеличит оборот российской туротрасли на 3,4 млрд. руб. в год

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Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов сообщил, что Крым и Краснодарский край ежегодно посещают более 25 млн. человек, а значит, потенциал для развития винного направления туризма колоссален.

В настоящий момент импортные вина занимают доминирующее положение, но российские марки становятся все более узнаваемы и популярны. Если начать активное развитие агротуризма, можно привлечь еще больше людей в курортные регионы.

Доход одной винодельни, только с экскурсий, может достигать 10-15 млн. рублей за сезон. Даже если оставить текущие показатели посещаемости виноделен двух регионов, но наладить цифровизацию, доходы отрасли повысятся на 2,7 миллиарда рублей.

Банк активно развивает платформу "Свое. Родное", которая предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. По подсчетам экспертов, к началу 2021 года к платформе будут подключены порядка 50 тысяч хозяйств.

Источник: @southlands