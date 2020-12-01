Самые горячие новости спорта за последнюю неделю: ловим хайп

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Ушел легендарный Диего. Антонио Конте предсказуемо проваливает второй сезон в "Интере". "Железный" Майк Тайсон побоксировал с россиянином Джонсом.

Тайсон помял "русского"

Прошедшая неделя была для любителей спорта неоднозначна. На одном полюсе возвращение из небытия великого Тайсона, с другой стороны уход из жизни Диего - лучшего футболиста всех времен.

Легенда мирового бокса на шестом десятке побоксировал с Джонсом. Поединок проходил по правилам тренировочного спарринга, но изрядно порадовал фанатов Майка. Боец в отличной спортивной форме для своего возраста. Поймал легкость движений и несколько раз достаточно сильно "погрузил" правую в Джонса.

В целом бой удался, ребята поработали на славу и судьи предсказуемо приняли ничейный результат поединка. Радостно было снова увидеть легенд бокса на ринге.

Под Антонио Конте начинает "подгорать" тренерское место

Второй сезон Антонио Конте в командах проходит "как под копирку". "Граф" скандалит в раздевалке, позволяет себе жестко критиковать руководство клуба за отсутствие новых футболистов. Но результата нет. "Нерадзурри" уже попрощались с Лигой Чемпионов и плывут в Серии А.

Во вторник им играть с "Боруссией" на выезде, и только бк 1win предлагает достойный коэффициент на их успех - 2.32. Букмекерская компания давно отличается адекватной линией и глубокой росписью. Полная информация о бк находится в выложенном на днях независимом обзоре информационного веб-портала Ratingbet.com.

Но слабая игра итальянского суперклуба дает им очень мало шансов на успех. Тиффози уже запустили клич: "Конте - вон". Действительно, несносный характер "Графа" мешает ему сконцентрироваться на достижении результата.

Стоит признать - мастерство по созданию боеспособного коллектива у Антонио есть. Он удивительным образом сплачивает вокруг себя команду. При нем игроки среднего уровня кажутся супер звездами. Конте умеет выжимать максимум из минимума. Вот только в "Интере" этого не случится. Преемником Антонио на посту тренера уже называют Макса Аллегри.

Прощание с Диего

Только в стране, так влюбленной в Игру, прощание с кумиром в 2020 году может привести к национальному трауру. Неистовый аргентинец всеми силами стремился приблизить день своего ухода в "Небесную лигу". Но мишуру унесет ветер времени, а величие игрока - навсегда. Диего заслуженно останется в сердцах фанатов.