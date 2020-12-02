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Жители Кубани могут написать новогоднее письмо Сборной России по футболу

Сборная России по футболу и официальный партнер команды Почта России объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной».

Футболисты и официальная почта российского футбола предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки Сборной. Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков Сборной.

Отправить письмо можно 3 способами:

  • в бумажном виде – письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;
  • в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;
  • через форму на сайте pochta.rfs.ru;

Начиная с 8 декабря, игроки и легенды Сборной по вторникам будут выбирать 3 самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.

Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России:

«Новый год – особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них».

Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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Жители Кубани могут написать новогоднее письмо Сборной России по футболу

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