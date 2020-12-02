Николай Наумов: Главный провал руководства — назначение Николича. У нас любой физрук так игру не построит

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «РБ-Спорт» жестко высказался о поражении железнодорожников от «РБ Зальцбург» (1:3) в Лиге чемпионов и раскритиковал главного тренера Марко Николича.

— Николай Алексеевич, перед первым матчем «Зальцбург» шутил над «Локомотивом», называя их пассажирами. В итоге так и получается — пассажиры?

— Дело в другом. Такие матчи обнажают все клубные недостатки, проявляют все как на фотографии — все видно: провалы в трансферной работе, конфликты с болельщиками. Все сказывается. Посмотрите на трансферы. Взять Райковича и отпустить Кверквелию может только тот, кто хочет зла «Локомотиву». Это же земля и небо! Мурило тоже взяли без согласования с Семиным. Он давал ему шанс, но потом сказал: «Это игрок не нашего уровня».

Но главный провал руководства — назначение Николича. На игру с «Зальцбургом» он выпускает семь защитников и дает им установку встать на линии штрафной, отбиваться. Понятно же, что тогда будешь играть против семи нападающих. У нас даже тренер второй лиги так не сделает. Этот матч проигран прежде всего из-за тренерских ошибок. Есть талантливый Жемалетдинов, сидят Игнатьев, Миранчук. Даже если они не в порядке, это игроки, которые могут создать атаку. Но мы видим семь защитников и двух нападающих, которые болтаются без мяча как… Лисакович пытается их как-то связать, но он еще не того потенциала футболист. А когда пропустили два гола, поменять что-то очень сложно, соперник поймал кураж и действует по счету. Но в «Зальцбурге» ничего такого ужасного нет — построй игру правильно, и можно, пусть и с трудом, но выигрывать. Конечно, отсутствие Крыховяка, Баринова сказалось, но это не главная причина. Главная — в неумении тренера построить игру.

Я с надеждой думал, что у Николича не было времени, что зимой выстроит команду, разработает тактику. Но после «Зальцбурга» я полночи не спал, думал и понял, что он не способен сделать команду. У нас даже любой физрук так игру не построит. Как можно опорную зону оставить пустой?

Теперь, на ваш взгляд, одна из главных задач члена Совета директоров Юрия Нагорных — поиск нового тренера?

Не знаю, какие задачи он будет себе ставить. Тут должен быть целый комплекс задач: и поиск тренера, и поиск игроков, и поиск взаимодействия с болельщиками. Но главное — наладить нормальную рабочую атмосферу в клубе.