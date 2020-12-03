"Шахтер" сенсационно обыграл мадридский суперклуб "Реал"

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"Шахтер" второй раз обыграл "сливочных" и видимо отправил в отставку Зидана. Как "горняки" сумели поставить на колени мадридский суперклуб. "Шахтер" рвется в плей-офф

Выбор фаворита

Тур под номером пять не сулил игрокам донецкого клуба ничего хорошего. Их соперником стал "Реал", который предельно мотивирован на победу. Поражение и даже ничья ставили под большое сомнение шансы "королевской" команды на выход из группы.

Букмекерское сообщество считало мадридский "королевский" клуб явным фаворитом. Самый выгодный коэффициент на победу гостей предлагала бк 1хбет - 2.23. Высокие коэффициенты бк выставляет в линию из-за мизерной маржи в 1,5-2 процента. На некоторые матчи маржа и вовсе бывает "нулевой". Подробный обзор работы и фишки букмекера 1 икс бет недавно выложили на независимом web-портале для бетторов Prognozy-bk.ru.

Прошедший матч показал, как можно совершить ошибку в выборе фаворита. "Шахтер" по всем статьям переиграл "королевский" супер клуб.

Матч

Зидан выставил на матч всех сильнейших. На поле вышли:

- Бензема;

- Кроос;

- Варан.

Футболисты донецкого клуба вышли на матч в составе близком к идеальному. Место в воротах получил Трубин, но молодого кипера уже можно считать основным. Его уровень игры позволяет проводить плавную смену поколений в воротах. Пятов все чаще начинает поединки на скамейке запасных.

На первых минутах "мадридисты" ринулись в атаку. Уже на третьей минуте Бензема получил мяч на левом фланге, обыграл оппонента и моментально прострелил в штрафную "Шахтера". Асенсио пробил в касание, но мяч смачно ударился о штангу и вылетел за пределы поля.

"Горняки" постарались сбить атакующий порыв гостей и взяли мяч под контроль. На 8-ой минуте Тайсон хлестко пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел немного выше перекладины.

Затем игра взяла паузу, основная борьба перенеслась в середину поля. До конца первого тайма опасных моментов больше не возникало. "Шахтер" надежно контролировал игру.

2-ой тайм

После перерыва команды обменялись опасными моментами. На 56-ой минуте оборона "сливочных", сломленная отсутствием Рамоса, зевнула рывок Дентиньо и бразилец открыл счет - 1:0.

"Реал" активизировался, но стал пропускать резкие контратаки. На 82-ой минуте Соломон "похоронил" мадридцев. После быстрой контратаки, бразилец неотразимо пробил в левый нижний угол. Куртуа был бессилен отразить удар. 2:0 и шансов свести матч хотя бы к ничейному результату у "Реала" не осталось.

После матча стало известно, что Зидан очень близок к увольнению.