«Тамбов» погасит около 50 млн рублей долгов за счет рекламы

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», «Тамбов» планирует погасить около 50 млн рублей задолженностей за счет бесплатной рекламы контрагентов.

Сейчас тамбовский клуб переживает финансово тяжелый период.

У него имеются долги на общую сумму в 360 млн рублей, включая зарплаты команды. Часть из общей суммы – перед контрагентами: они предоставляли «Тамбову» услуги, за которые деньги так и не получили.

По нашим данным, сейчас руководство клуба проводит реструктуризацию задолженностей. С большинством партнеров переоформляются договоры. «Тамбов» договаривается с контрагентами закрыть задолженности за счет их рекламы на форме, стадионе и другой клубной атрибутике. Таким образом, клуб может погасить до 50 млн рублей долгов.

Также «Тамбову» удается, хоть и с задержкой, оплачивать за счет денег от телетрансляций аренду «Мордовия-Арены», где команда проводит свои домашние матчи. Сейчас клуб существует за счет средств, которые находят частные учредители, и различных пожертвований.

На данный момент «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 16 матчей.