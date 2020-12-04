Гаджи Гаджиев: Семак? У нас не тренеров надо увольнять, а руководство

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с «РБ-Спорт»прокомментировал возможное увольнение из «Зенита» Сергея Семака из-за неудачных результатов в Лиге чемпионов. После поражения «Брюгге» (0:3) команда лишилась шансов на евровесну.

— Когда команда проигрывает, мы всегда говорим только о тренерах. Но что сделал тот же Луческу? Или Манчини? Ничего не выиграли, ничего не добились и быстро уехали. А Семак два раза выигрывал с «Зенитом» чемпионат.Полагаю, если в Россию сейчас пригласить лучшего тренера мира, то ничего не изменится. Фергюсон говорил, что можно идти в клуб, если у него есть либо традиции, либо профессиональное руководство или много денег. «Зенит» мог выйти в евровесну, но не обязан был этого делать. У нас не тренеров надо увольнять, а руководителей. Надо совместно развивать футбол. Мы проигрываем не в отдельных играх, а проигрываем системно, отстаем в темпах развития. В 90-х не было денег, но управляли специалисты, потом появились деньги, но пришли дилетанты. Раньше то ведь их не было, а потом вдруг появились. И вот к этому мы в итоге пришли.

Не тренеры виноваты, а менеджеры. Мы их никогда не готовили, а делали хороших тренеров. Однако в итоге начали приглашать иностранцев, а что мы от них получили? Когда Новиков выиграл 3 или 4 игры подряд, все молчали. А потом пришел Шварц и стал словно святым. Никто его не критикует, какой-то иммунитет на это. И это вы создали такие условия.

В 2010-х денег было больше, игроки были лучше, поэтому могли чего-то выиграть. Сейчас всего этого стало меньше. И как говорил Фергюсон: нужно либо профессиональное руководство, либо много денег. Сейчас нет ни того, ни другого. Мы отстали в своем развитии, — сказал Гаджиев.