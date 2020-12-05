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Боксёр из Краснодарского края вышел в финал чемпионата России по боксу
В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Краснодара вышел в финал, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио.
В весовой категории до 91 кг боксёр Муслим Гаджимагомедов победил спортсмена из Оренбурга Салаха Муцелханова. Завтра он встретится в финале с Зобниным Алексеем из Оренбурга.
Бой пройдет в субботу, 5 декабря, в СКК "Оренбуржье". Напоминаем, что боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.
Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.
Зара Логинова. Пресс-секретарь Федерации бокса России.
Категория: Новости / Спорт и туризм