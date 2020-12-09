Есть ли шансы у "Уральского Халка" Вани выдержать сумасшедший натиск Маги "Лысого Хищника" Исмаилова?

/Спорт и туризм/

Шансы противников перед поединком года в ММА России. Что может противопоставить "Уральский Халк" неудержимому "Лысому Хищнику". Что думают букмекеры о победителе.

Поединок года: Иван "Уральский Халк" бьется с Магой "Лысым Хищником" Исмаиловым

Предстоящий уик-энд станет знаковым для любителей ММА. В столице, в спортивном зале "ВТБ Арена" пройдет бой между могучим Иваном Штырковым и бесстрашным Магой Исмаиловым.

Жесткий поединок станет настоящим новогодним подарком всем российским любителям единоборств. Сшибку двух бойцов ждали очень долго. Букмекеры фиксируют увеличение ставок на бой. Причем явного фаворита нет.

Наиболее адекватная линия на бой у 1хбет. На ММА букмекер традиционно выставляет котировки практически без маржи. А еще букмекер предлагает использовать промокод на матч российских титанов ММА. На портале Review-bk.ru из обзора конторы можно подробно узнать как получить 1xbet бонус за регистрацию по промокоду.

Перед боем

Самые лучшие бойцы России долгое время не могли провести поединок. Сложно договаривались промоутеры, затем вмешалась пандемия. Бой ждут с нетерпением из-за разных козырей спортсменов.

Мага

К своему 34-х летию Исмаилов вышел на пик спортивных достижений и славы. "Лысый хищник" сумел поправить дела всего лишь одним поединком с Александром Емельяненко. Зрителей покорил перфоманс "Лысого Хищника". Ведь только для того, чтобы подраться с Еременко, Мага перешел в тяжелый вес. Набрал вес при небольшом росте (179 сантиметров), но все равно был легче Александра и ниже на 20 сантиметров. В бою Мага не оставил Еременко шансов и убедительно победил.

"Уральский Халк"

Могучий Иван Штырков - самый популярный боец в русских промоушенах. Зрители любят Ивана за верность традициям. Штырков настоящий богатырь, хотя и получил прозвище в честь американского героя комиксов. Но сделано это было для продвижения на американском сегменте рынка ММА.

Иван обладает могучим ударом с правой руки и потрясающей выносливостью. Бой продлится долго, поэтому у Штыркова появляется дополнительный шанс. Скорее всего Мага постарается перевести бой в партер, где будет иметь преимущество за счет ловкости.