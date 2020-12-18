Кто может усилить состав «Зенита» зимой?

/Спорт и туризм/

Питерский футбольный клуб провалил осеннюю часть сезона в Лиге чемпионов. Команда под руководством Сергея Семака не смогла выйти в плей-офф и заняла только четвертое место в своей группе. Кто-то из экспертов уже начал говорить, что Семак не доработает до конца сезона и может уйти из клуба уже зимой. Впрочем, эта информация пока не подтверждается. А в чемпионате России «Зенит» стабильно побеждает.

Недавняя победа над «Динамо» со счетом 3:1 стала шестьдесят девятой для Семака на посту тренера «Зенита», сообщил проект «Фаворит» - вот ссылка на сайт портала, где можно почитать эту и другие новости из спортивной жизни футбольного клуба. К тому же, питерцы лидируют в РПЛ и являются главными фаворитами на чемпионский титул. Эксперты БК 1хСтавка дают коэффициент 3.70 на победу «Зенита», сообщается на сайте букмекера, где также можно скачать приложения 1хСтавка на андроид, айфон и десктоп.

Какие позиции нужно укрепить?

Пока что известно про левого вингера. О покупке игрока на эту роль после игры с «Динамо» сказал лично Сергей Семак. Он заявил также, что команде нужно расти и развиваться. По этой причине из питерского клуба кто-то уйдет зимой. Фамилий тренер называть не стал.

В СМИ же пока говорят только об одном игроке, которые может оказаться в «Зените». Это полузащитник «Штутгарта» Николас Гонсалес. По данным издания Metaratings.ru, этого 22-летнего игрока предложили петербургскому клубу. «Штутгарт» хочет заработать на трансфере Гонсалеса и хочет выручить за него двадцать миллионов евро. Сам Николас хотел бы получать два миллиона евро в год по контракту сроком на четыре-пять лет. Представители «Зенита» пока изучают вопрос целесообразности приобретения этого игрока.

Также нужно отметить, что Гонсалеса уже два года пытаются продать в Италию и Англию Однако в Серии А за игрока просят не более двенадцати миллионов евро. Гонсалес начал заниматься футболом в «Архентинос Хуниорс», а два года назад перебрался в «Штутгарт» за восемь с половиной миллионов евро. Срок его контракта с немецким клубом истекает летом 2024-го года. Летом «Штутгарт» хотел ввязаться в борьбу за форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, чтобы закрыть позицию в случае продажи Гонсалеса, но такой план остался неосуществленным. В последних пяти встречах за сборную Аргентины и «Штутгарт» Николас забил пять мячей и отметился одним ассистом.

А еще «Зениту» нужно разобраться с трансфером защитника Дмитрия Чистякова. Он не попал в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов и провел за сине-бело-голубых четыре игры в РПЛ. Его осенью арендовали у «Ростова». Как сообщает «РБ-Спорт», «Зенит» может выкупить контракт Чистякова за три с половиной миллиона евро в январе. Если этого не произойдет, сумма сделки вырастет до четырех миллионов. Также в арендном соглашении не прописано число матчей, которое Чистяков должен провести для выкупа.

Ждать ли Халка?

Возможно, но вряд ли «Зенит» приложит усилия для того, чтобы вернуть звездного бразильца в Санкт-Петербург. Агент Халка Даниэль Лоренц рассказал, что его клиент действительно ушел из китайского «Шанхай СИПГ». За игроком следят некоторые клубы, но агент сказал, что в их число не входит «Зенит». Напомним, что Халк перешел в «Шанхай СИПГ» как раз из «Зенита» в 2016-м году. Китайцы отдали за футболиста пятьдесят шесть миллионов евро.