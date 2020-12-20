Стало известно, какую сумму «Спартак» хочет выручить за Кокорина

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«Спартак» думает о расставании с нападающим Александром Кокориным. Постоянные травмы футболиста вкупе с его низкой результативностью заставляют руководство клуба думать о прощании с игроком.

По информации «РБ-Спорт», московский клуб хочет получить за 29-летнего футболиста то, что уже потратил. 2,5 млн евро (по другим данным — 4 млн) подъемных плюс зарплата за полгода — то есть 1,5 млн евро. Итого — около 5 млн евро.

Найти такой вариант в России практически нереально. Заплатить такие деньги мог бы сам Кокорин, но такой вариант маловероятен.

Существует расклад, при котором футболист мог бы оказаться в Италии. «Фиорентина» уже контактировала с представителями «Спартака». Впрочем, ценник для зарубежных клубов выше отметки в 5 млн евро.

Последний вариант — «прокачать» Кокорина за оставшиеся полгода и потом выгодно продать в Европу.