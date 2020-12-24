Губернатор пообещал президенту РПЛ выделить деньги на «Тамбов»

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По информации «РБ Спорт», на недавней встрече с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным губернатор Тамбовской области Александр Никитин пообещал выделить средства на региональную команду.

В текущем сезоне «Тамбов» имеет большие финансовые проблемы. Из-за пандемии коронавируса областные власти не выделяли денег клубу с середины июня. В связи с этим сейчас у «Тамбова» накопились многомиллионные долги, в том числе перед командой. В среду Прядкин рассказал, что встречался с Никитиным и обсуждал с ним сложившуюся ситуацию.

По нашим данным, помимо Прядкина и Никитина, на встрече присутствовали первый вице-губернатор и руководители клуба. Губернатор региона был настроен на беседу положительно и пообещал выделить клубу денег. Более точные подробности будут обсуждаться позднее – на следующую неделю запланировано очередное собрание.

Также ожидается, что в случае вылета в ФНЛ по спортивному принципу «Тамбов» останется в родном регионе. Но если команде удастся сохранить прописку в РПЛ, клуб юридически переедет в Саранск и будет переименован.

Сейчас в связи с отсутствием подходящего для РПЛ стадиона в Тамбовской области команда продолжит выступать на «Мордовия-Арене» до конца сезона. Изменений в руководстве клуба этой зимой не ожидается.

После первой части сезона «Тамбов» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 19 матчах.