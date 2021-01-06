/Спорт и туризм/

Юрий Семин: Кикнадзе и Мещеряков не найдут себе места в футбольном содружестве

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о будущей деятельности экс-гендиректора клуба Василия Кикнадзе и бывшего председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

В конце декабря в руководстве «Локомотива» произошло несколько изменений. Вместо Мещерякова главой совета директоров стал Александр Плутник, а гендиректором вместо Кикнадзе – Владимир Леонченко. Также ходили слухи, что в клуб на одну из руководящих должностей может вернуться 73-летний Семин.

— Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит, — заявил Семин.

— Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?

— Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.

— Это субъективное мнение.

— Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите – на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

В медицинское подразделение 58-й армии поступили бронированные санитарные автомобили «Линза»

Силы Черноморского флота в 2020 году провели в 2 раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом

Что приготовить на Рождество 2021

Что приготовить на Рождество 2021

Георгий Середин: Проблемы людей надо решать...