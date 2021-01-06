Юрий Семин: Кикнадзе и Мещеряков не найдут себе места в футбольном содружестве
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о будущей деятельности экс-гендиректора клуба Василия Кикнадзе и бывшего председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
В конце декабря в руководстве «Локомотива» произошло несколько изменений. Вместо Мещерякова главой совета директоров стал Александр Плутник, а гендиректором вместо Кикнадзе – Владимир Леонченко. Также ходили слухи, что в клуб на одну из руководящих должностей может вернуться 73-летний Семин.
— Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит, — заявил Семин.
— Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?
— Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.
— Это субъективное мнение.
— Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите – на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы.
Категория: Новости / Спорт и туризм