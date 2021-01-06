Агент Ротенберга: Жду, что к лету Борю привлекут к работе спортивного директора «Локо»

/Спорт и туризм/

Дмитрий Селюк, агент защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга, высказал ожидания, что новое руководство клуба привлечет его клиента к работе спортивного директора.

Действующий контракт 34-летнего Ротенберга истекает летом следующего года. На данный момент он из-за травмы не играет уже с декабря 2018 года.

— Сейчас о контракте рано говорить, — заявил Селюк. — Я жду, что Боря еще выйдет на поле и покажет, что он не с больничной койки пришел. С лета, надеюсь, он перейдет в статус сотрудника клуба. Ожидаю, что новое руководство привлечет его к работе в коллективе.

— Он сам готов к этому?

— Конечно, готов!

— Вы имеете в виду должность спортивного директора?

— Почему нет? Борис – грамотный и образованный человек. У него есть образование, он знает клуб, футбол. Он сможет заниматься тем, что любит.

— Значит, карьеру футболиста он завершит?

— Сейчас дай бог, чтобы он вышел на поле. Он работает, как раб на галерах. Надеюсь, что он победил все свои болячки, выйдет и покажет всем свой характер.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. Ранее он играл за «Ростов», «Кубань», «Динамо», «Аланию», «Химки», «Шинник» и кипрский «Олимпиакос».