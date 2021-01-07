Интервью Тимура Гурцкая: Кике Сетьен в Спартаке сломается...

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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в интервью — о делах «Спартака».

- За счет чего «Спартак» забрался в тройку?

— За счет провала «Краснодара» и «Локомотива». У «Спартака» есть 9 очков, которых не должно было быть — такого спорного судейства, как в первой части чемпионата, в пользу одной команды не было никогда. Примеры? Хотя бы пенальти в матче с «Химками».

— А как же матч с «Сочи» в первом туре со спорным пенальти в ворота красно-белых?

— После этого одного спорного пенальти им вернули пять таких спорных пенальти. Играли бы «Краснодар» и «Локо» в свою силу, «Спартак» был бы сейчас шестым.

— Окрик Федуна с угрозой снятия чемпионата был настолько силен?

— По факту — да. Никто бы, конечно, не дал бы снять «Спартак». Кто-то, может быть, совсем наверху болеет за «Спартак» и куда-то звонок раздался. Не знаю… Но по факту «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». А когда перестали так судить, случились матчи с «Ростовом», «Уралом», «Сочи» и «Зенитом». «Спартак» не заслуживает этого третьего места по футболу, который показывал. Это просто стечение обстоятельств. В первую очередь — судейство.