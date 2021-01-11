Ташаев и Гулиев проведут зимние сборы в составе «Спартака-2»

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Полузащитники Александр Ташаев и Аяз Гулиев продолжат готовиться ко второй части сезона в составе «Спартака-2».

Гулиев в мае прошлого года был переведен во вторую команду из-за конфликта с тренерским штабом и долгое время восстанавливался от проблем со здоровьем. Ташаев получил травму в аренде в «Рубине» и с того момента не выступал за основу «Спартака». Ранее бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов рассказал, что Ташаев, «может быть, скоро будет играть в основе».

По нашим данным, Гулиев продолжает восстановление в расположении «Спартака-2». Ташаев полностью восстановился от травмы и будет тренироваться также вместе с дублем. Оба футболиста отправятся на сборы со второй командой.

Сейчас по ним нет предложений об аренде или трансфере от других команд. Но при наличии интереса они могут покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб основного состава на них не рассчитывает.

«Спартак» выходит из отпуска 12 января, а 14 числа улетает на сборы в ОАЭ.