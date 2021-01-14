Полузащитник Данил Глебов получил травму и не полетит на первые сборы «Ростова»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил травму, из-за которой не полетит на первые сборы команды в Испанию.

Первый учебно-тренировочный сбор «Ростова» пройдет в испанской Марбелье с 14 января по 18 февраля. В среду, 13 января футболисты прошли медосмотр.

По нашим данным, единственный, кто не полетит на первые сборы «Ростова», — 21-летний Глебов. Он получил травму, из-за которой не сможет принимать участия в тренировках. Характер повреждения на данный момент неизвестен.

Глебов перешел в «Ростов» из махачкалинского «Анжи» в январе 2019 года. С того момента он провел за ростовскую команду 48 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. Его трансферная стоимость выросла с 300 тысяч до 2,5 млн евро.