«Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации Тедеско

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Московский «Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС по дисквалификации Доменико Тедеско. Об этом «РБ Спорт» сообщили в службе коммуникаций РФС.

В декабре прошлого года КДК принял решение – «за оскорбительный жест в отношении соперников — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак-Москва» г. Москва Тедеско Д. на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу и оштрафовать его на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей».

Согласно этому решению Тедеско должен пропустить матчи с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо». Вместе с тем Доменико сможет руководить командой с тренерской скамейки в матче 1/8 финала Кубка России (в феврале красно-белые сыграют с «Динамо»): дисквалификации на матчи разных турниров не пересекаются.

По статье регламента, в соответствии с которой дисквалифицировали Тедеско, он мог пропустить от двух до четырех игр. По всей видимости, «Спартак» попытается сократить дисквалификацию до двух матчей, подав соответствующую бумагу в апелляционный комитет, либо вообще отменить это решение, чтобы Тедеско начал руководить командой с первого же весеннего тура чемпионата.