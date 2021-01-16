Сборная России будет тренироваться на стадионе, где на ЧМ-2018 базировались бразильцы

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Cборная России перед матчем с командой Словении в марте на «Фиште» планирует провести в Сочи полноценные сборы.

В пятницу пресс-служба РФС объявила, что первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт». Соперником в игре отборочного раунда чемпионата мира 2022 года станет команда Словении.

По нашим данным, тренерский штаб российской сборной планирует провести в Сочи полноценные сборы. Тренироваться команда будет на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ «Юг-Спорт». На нем во время чемпионата мира 2018 года базировалась и занималась команда Бразилии. Проживать российские футболисты будут в гостинице.

Матч сборной России против команды Словении пройдет 27 марта. Начало встречи – в 17:00.