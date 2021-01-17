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Вратарь футбольного клуба ЦСКА, экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев защитил магистерскую диссертацию в РГУ нефти и газа имени Губкина.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Защита работы по специальности менеджмент прошла в онлайн-формате.

- Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо Губкинский Университет! Это было незабываемо!! - написал Акинфеев.

В «Губку» Акинфеев поступил в 2018 году, а в 2008 году он уже получил высшее образование в РГУФКСМиТ.

Источник: @Смутное время