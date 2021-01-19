Виталий Милонов — о переносе хоккейного ЧМ из Беларуси: Так воровать турниры — подлость

/Спорт и туризм/

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение ИИХФ перенести чемпионат мира по хоккею 2021 из Беларуси.

— Стало официально известно, что у Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею. Как считаете, это правильное решение или нет?

— Считаю, что ни одна уважающая страна теперь не должна принять этот турнир. Это будет воровством, у Беларуси украли чемпионат. Обычных людей, которые поддерживают Лукашенко или не поддерживают, наказали. Получается, что эти меньшинства из Евросоюза и Америки по сути дела используют спорт как рычаг давления. Свергните, убейте вашего руководителя, совершите революцию, тогда у вас снова будет спорт. Думаю, мы должны сейчас экстренно собрать совещание Минспорта и предложить провести альтернативный международный турнир в Беларуси в даты чемпионата мира, чтобы наши друзья не остались без зрелища. И надо показать им такой хоккей, от которого у них все будет трещать.

— Что за турнир?

— Что-то наподобие Игр доброй воли — как тот турнир, что проводился как альтернатива Олимпиадам. И туда приедут настоящие мужики. А кто будет на чемпионате мира, еще не понятно, потому что это разбойничий чемпионат. Вот так воровать турниры — полная подлость, негодяйство и абсолютный хоккейный гомосексуализм.

— И все же — как проводить турнир, когда в стране политический протест, проходят митинги, акции? Ситуация там в любом случае не спокойная.

— В Америке люди в костюмах викингов берут Капитолий. А во Франции движение жилетов! Конечно, в Беларуси есть массовые акции, но они гораздо скромнее, чем во многих других странах.