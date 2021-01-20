Агент Ротенберга: У Бори в колене надо было кое-что почистить...

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал , что 34-летний защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес еще одну операцию на колене во вторник.

Последний раз Ротенберг выходил на поле в официальном матче в 2018 году. С того момента он восстанавливался от разрыва крестообразных связок и перенес несколько операций, в первой из которых ему была занесена инфекция.

— Прямо сейчас Боря перенес операцию в Барселоне, — сказал Селюк. — Мы с ним разговаривали сегодня утром. Вчера он приехал. Будем надеяться, что все прошло хорошо. Через несколько дней он должен присоединиться к команде.

— У него серьезные проблемы?

— Нет, это была небольшая операция. Надо было кое-что почистить. Но сейчас он полностью здоров, травм нет.

У Никиты Михалкова тоже как-то была инфекция, он 4-5 лет мучился с ней. У Бори все прошло быстрее. Сейчас инфекции нет, но надо кое-что почистить. Я уверен, что у Бори все будет хорошо, и он будет вовсю заниматься и даже в марте-апреле выйдет на поле.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.