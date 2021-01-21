Минск лишился матчей чемпионата мира по хоккею-2021

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Официальное сообщение о переносе появилось на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). Причиной названы вопросы безопасности, которые находятся за пределами контроля федерации.

Принятию решения предшествовал долгий процесс переговоров, в котором принимали участие эксперты и заинтересованные стороны.

Решающим этапом стал визит делегации IIHF во главе с президентом федерации Рене Фазелем в Белоруссию. По словам Фазеля, итоговое решение было принято с сожалением, поскольку федерация надеялась, что чемпионат мира поможет успокоить социально-политическую ситуацию в стране.

При этом в IIHF поняли, что турнир не будет использован в политических целях с какой-либо стороны. Однако вопросы безопасности перевесили этот аргумент.

Сейчас Международная федерация хоккея должна принять решение относительно второй страны-хозяйки чемпионата Латвии: будет ли найден другой партнер по организации или чемпионат мира примет одна страна. Второй вариант более вероятен в связи с пандемией коронавируса. Будет ли этой страной Латвия - вопрос, над которым IIHF еще предстоит работать.

Источник: @Наивный лис