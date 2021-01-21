Николай Наумов: Безуглов намекнул, чтобы мы не брали Дзюбу в Локомотив из-за проблем с коленями

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как отбирали игроков в его время, от кого отказались и предрек уход Марко Николича уже летом.

— Кого из футболистов отсекли по медицинским показателям?

— Как-то Эдик задержал нам трансфер Сашки Алиева. Мы уже были готовы подписывать его, а потом обнаружились проблемы с голеностопом. Безуглов сказал, что ему нужно все изучить и дополнительно обследовать его в Риме. И мы задержали трансфер, хотя меня критиковали за это. Всего по санитарно-медицинским вопросам у нас было несколько отказов. Например, аргентинский защитник Матео, ему тогда лет 18 было. Его привезли нам, просили приличные деньги.

А когда начали обследовать, выяснилось, что у парня очень серьезная болезнь сердца, и в любой момент он мог от нагрузки просто умереть. Врачи посадили его на велосипед, он поработал минут восемь, и у него давление за 200 зашкалило, понимаешь. Потом ему поставили в гостинице мониторинг, а него ночью мотор останавливается, с перебоями работает! Представляете? А он давно играет, в профессиональном футболе. Естественно, отказались от покупки. Тут надо внимательно подходить. Свежий пример — Малком в «Зените». Как можно было взять за сумасшедшие деньги футболиста, который ходил на одной ноге?

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— Были еще примеры, подобные Матео? — Вагнер, я за ним сам ездил в Бразилию. Понравился, проверили медицинские показатели, купили. И на тренировках себя показывал, и в основе начал выходить. Но у него от перемены климата начали рваться мышцы — передняя часть бедра, задняя. И чего мы только ни делали, а от мышечных травм лечатся очень долго и тяжело. А только он пролечился, сразу второй надрыв, третий. Пришлось расставаться. Трансфер вроде бы удачный был, а оказалась ошибка, пусть и природная — кто думал, что так случится. Но, повторю, я всегда доверял Безуглову по всем вопросам. Он мог, к примеру, сказать: «Дзюбу нельзя брать, потому что у него с коленом вообще труба, будет без конца сидеть».

— Прямо так и говорил? — Намекал на то, что колени у Дзюбы очень слабые.