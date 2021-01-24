Агент: Рыжикову предложили стать тренером в ПФЛ, но он пока голову не забивает

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарю «Тамбова» Сергею Рыжикову приходили предложения стать главным тренером клубов ПФЛ.

Контракт 40-летнего Рыжикова с «Тамбовом» истекает в конце сезона. С июня прошлого года клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому футболисты, включая голкипера, не получают зарплату.

— Рыжиков тренируется и готовится к сезону, — заявил Сафонов. — По остальному мы ситуацию мониторим. Но сколько я его знаю, он не дергается и спокойно за всем следит. Проблемы у клуба давно, но он никуда не уходил, хотя мог. У него были варианты, звали в клубы ФНЛ. Сейчас в понедельник будет ясность. Если команда доиграет чемпионат, он с корабля не побежит. Коллектив ему нравится.

Понятно, что кто-то уходит. Если бы Сереге было 17-20 лет, можно было бы куда-то рвануть. И можно понять тех, у кого есть предложения от хороших клубов. Так защитник Грицаенко ушел. Костяков очень хороший нападающий, за которым многие клубы следили.

Зачем Рыжикову суетиться лишний раз? Он тренируется в охотку. Есть предложение даже продолжить тренерскую карьеру во второй лиге, ПФЛ. Но пока он голову не забивает, не хочет. Смотрит только на игровую карьеру. Ультиматумов ставить не собирается. Сколько сахара не клади, слаще во рту не будет.

— Его зовут главным тренером?

— И главным, и тренером вратарей. У него есть категория А. Он в любом случае будет получать и категорию Pro. Многие закончили и обучились на тренерские лицензии. Но Габулов, например, стал менеджером, а Серега хочет именно тренировать, это я знаю.

— Пока он, несмотря на возраст, завершать карьеру не собирается?

— Пока он мне об этом не говорил. У нас доверительные отношения, так что, если бы захотел, сказал бы, что устал. Это Акинфееву в его возрасте сложно будет, но Игорь начинал играть в 16 лет. Серега в 27 лет только стал по-настоящему первым номером. Если посмотреть его уровень и статистику, по отбитым мячам он до сих пор входит в тройку. Так что он всем все доказал.

— Возможны варианты и в других странах?

— Есть чемпионаты Казахстана, Азербайджана. Есть экзотика – Катар, Эмираты. Сейчас просто чуть сложнее туда перебраться. Но варианты есть.

В текущем сезоне Рыжиков провел за «Тамбов» 16 матчей, в которых пропустил 25 голов.