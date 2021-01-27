В Геленджике открылось первенство края по боксу

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Спортсмены из 30 территорий Кубани съехались на курорт, чтобы побороться за выход в первенство Южного Федерального округа.

Официальное открытие состязаний состоялось в зале спортивной школы «Фортуна» Геленджика.

В ходе торжественного открытия начальник управления по физкультуре и спорту Руслан Давлетукаев пожелал всем участникам хороших боев, а лучшим – победы.

В этом году поучаствовать в соревнованиях съехались более 250 боксеров, это парни и девушки двух возрастных групп: 14-15 и 15-16 лет. Их бои расписаны так, чтобы в зале не было большого скопления людей.

Члены судейской комиссии отметили высокий уровень организации соревнований, отметив, что Геленджик всегда радушно принимает спортсменов.

Первенство края будет проходить на протяжении всей недели. Все эти дни любители бокса могут смотреть прямую трансляцию боев на официальной страничке спортивной школы «Фортуна» в сети Инстаграм.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик