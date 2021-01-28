«Рубин» и «Зенит» договорились о трансфере Мусаева. Сумма — 500 тысяч евро

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«Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника петербургского клуба Леона Мусаева. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что клубы ведут переговоры, однако ситуация осложняется тем, что против перехода выступает главный тренер действующих чемпионов России Сергей Семак. Однако, по нашим данным, его удалось убедить в необходимости игровой практики для футболиста.

Мусаев – воспитанник «Зенита» и привлекается к работе с основой с 2016 года. Всего за главную команду он провел 16 матчей, при этом часто выступал за «Зенит-2».