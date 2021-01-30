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Специальный Олимпийский комитет СПб определил лучших спортсменов-паралимпийцев-2020

В Санкт-Петербурге подвели итоги паралимпийского движения за 2020 год на Специальном Олимпийском балу, генеральный партнером которого стал ДОМ.РФ. Церемония традиционно состоялась в последних числах января и в этом году прошла в Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии.

Бал является одним из главных событий в сфере адаптивной физической культуры и завершает собой всероссийский фестиваль «Спорт и творчество» для людей с ограниченными возможностями, который прошел в конце прошлого года.

Ключевым событием вечера стало награждение лучших спортсменов 2020 года. В этот раз ими стали Антон Воронов, Михаил Гутник, Владимир Даниленко, Наталья Камолинкова, Екатерина Кириенкова, Юрий Куянков, Елена Литвиненко, Ирина Садовникова, Михаил Смирнов и Роман Федяев. Кроме того, Специальный Олимпийский комитет СПб выделил фигуриста Романа Зинурова и старшего тренера по фигурному катанию Галину Мельникову.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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