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Министр спорта Кубани провел зарядку в Геленджике

30 января ровно в 8.00 на Центральной площади курорта министр физической культуры и спорта Краснодарского края провел спортивное мероприятие #зарядкасминистром.

Размяться и совершить пробежку собрались такие же приверженцы активного образа жизни, как и сам Алексей Чернов.

Как отметил Алексей Владимирович, #зарядкасминистром началась спонтанно. В социальных сетях он пригласил к своей традиционной утренней пробежке всех желающих, которых с каждой тренировкой становилось все больше. И теперь каждую субботу, в каком бы городе края он не находился, такую зарядку он проводит. Сегодня такое мероприятие состоялось на курорте.

Разминку и комплекс специальных беговых упражнений для всех любителей спорта показал легкоатлет, мастер спорта международного класса геленджичанин Евгений Третьяк. После разогрева мышц, активисты совершили пятикилометровую пробежку по набережной, а после бегом вернулись на Центральную площадь.

Участники зарядки выразили надежду, что министр еще не раз побывает в Геленджике, чтобы проводить подобные забеги.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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