Трое новороссийцев поборются на первенстве России по самбо в Армавире

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С 3 по 6 февраля в Армавире прои?де?т первенство России по самбо среди юношеи? и девушек 2003-2005 года рождения.

Победители соревновании? будут представлять сборную России на первенстве мира в октябре в Монголии, г. Улан-Батор, а серебряные призе?ры - на первенстве Европы в апреле на Кипре, г. Лимассол.

На первенстве страны город-герои? Новороссии?ск будут представлять 3 спортсмена! В четверг, 4 февраля на армавирском ковре в в/к 54 кг. будет бороться Анастасия Шершевило. Первую встречу Настя проведе?т с Александрои? Рысинои? из ХМАО, а вторую встречу с Екатеринои? Макаренко из Калининграда. В пятницу, 5 февраля на кове?р выи?дут Андреи? Дедович и Дарья Осадчук. Прямая трансляция и протоколы соревновании? доступны на саи?те: https://sambo.ru/press/news/2021/7959/ Желаем удачи нашим спортсменам!

Данил Сотников