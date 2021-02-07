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С победой, ребята!

В соревнованиях по пауэрлифтингу принимали участие 45 спортсменов из 11 муниципальных образований Краснодарского края.
Чемпионат Краснодарского края по пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводили в городе Крымск 6 февраля.
Участников приветствовал общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является депутат Госдумы Владимир Синяговский.
"Наша команда - 8 спортсменов. Все ребята улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом!" - поделился впечатлениями руководитель представительства организации в Крымском районе Андрей Тишкин.
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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