Наш тренерский штаб продолжает работу на сборах клубов РПЛ в Турции

/Спорт и туризм/

В пятницу Станислав Черчесов пообщался с местными футбольными менеджерами, специалистами и журналистами.

О Турции

Анталья – особое футбольное место. Здесь часто проводят сборы многие клубы со всего мира. Качество полей, уровень инфраструктуры и гостеприимство отелей – всё это соответствует требованиям игроков и тренеров. Свой первый матч в качестве главного тренера сборной я провел именно в Анталье. А всего с Турцией за это время сыграли шесть раз – больше, чем с какой-либо другой командой.

О подготовке к ЕВРО-2020

У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед КК-2017 и ЧМ-2018. Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи – в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесёт корректировок в наш план.

О проведении сборов в Турции

Если пандемия внесёт изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы.

О вакцине «Спутник V»

Все пациенты отмечают её качество. Я сам вакцинировался 26 января. Через десять дней поставят вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы.

Источник: @Смутное время