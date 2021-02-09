ТОП-5 лучших региональных футбольных клубов России

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Футбол – самый популярный спорт в России.

Более 13 млн. человек в стране профессионально или полупрофессионально занимаются футболом. Миллионы фанатов следят за любимыми командами и компаниями смотрят турниры.

Регулярно появляются новые региональные команды и восстанавливаются уже существующие. Так футбольный клуб «Чайка» (г. Юбилейный) был основан еще в 1957 году, и со временем его деятельность приостановилась, но в 2000 году его восстановили, назначив главным тренером бывшего игрока «Локомотив» и ЦСКА Александра Анатольевича Горюхова. Число команд клуба постоянно растет!

Рассмотрим самые популярные клубы России, которые привлекли к себе больше всего внимания болельщиков по всей стране!

СКА Ростов-на-Дону

Клуб СКА был основан в 1937 году в городе Ростов-на-Дону. Футбольная команда была создана в военном округе и достигла больших высот. Уже в 1981 команда попала в элиту России, а в 2007 практически добралась до повторного входа в первенство, но из-за финансовых проблем не смогла этого сделать.

Команда не раз заполучала значимые места в турнирах. СКА является обладателем кубка СССР. В 2008 году клуб столкнулся с финансовыми трудностями и вскоре прекратил деятельность. Он лишился лицензии профессионалов, но смог вновь вернуться и продолжить играть. В 2010 году команда вновь предстала перед болельщиками в статусе профессионалов! Количество поклонников СКА постоянно растет!

Алания Владикавказ

Основателями клуба считаются два британца Кэмбелл и Армстонг, которые в 1916 году посетили южную территорию России. Уже тогда произошел первый футбольный матч. Через 5 лет двое англичан вновь вернулись в Россию. На этот раз они решили создать футбольный клуб. Иноземцы тогда жили недалеко от дома Булгакова, который не раз приходил на мероприятия, организованные клубом. В 1921 году драматург пророчил светлое будущее команде!

В 1995 году команда получает чемпионство России! Несмотря на большие достижения в футболе, клуб был расформирован из-за финансовых трудностей в 2014 году. До 2019 года команда переживала реформации, после чего клуб был куплен предпринимателем Даниилом Гуриевым.

На данный момент команда состоит в основном из местных футболистов, а тренером является Спартак Гогниев.

Ахмат

Свое теперешнее название команда получила лишь в 2017 году! До этого клуб именовался Динамо, Терек и Нефтяник. История команды начинается в 1946 году. С того времени футболисты «Ахмат» успешно участвовали в более чем 30 сезонах, а в 1974 стали чемпионами РСФСР.

В сезоне 2016/17 «Терек» показал лучший результат, заняв 5 место в РПЛ. На данный момента за достижениями клуба неустанно следят болельщики родного города Грозный и фанаты по всей России!

Ростов

Клуб был основан в 1930 году под названием «Сельмашстрой» работниками «Ростсельмаш». В газетах упоминались достижения команды до войны. В послевоенное время клуб не перестал удивлять, и уже в 1949 команда сыграла в Кубке РСФСР, победив 3 матча из 4.

Последующие сезоны привнесли позитивные изменения. В команде появлялись молодые игроки, которые значительно повлияют на ее успешность и значимость. В 2010 году клуб обновился, представив еще больше новичков. В сезоне 2016/2017 о команде «Ростов» начинает узнавать весь мир. На данный момент клуб считается одним из самых известных в России.

Краснодар

Футбольная команда «Краснодар» была создана в 2008 году предпринимателем Сергеем Галицким. Изначально основа команды была составлена из начинающих игроков, из-за чего в первом профессиональном сезоне клуб занял пятое место! Для повышения класса было решено изменить состав, добавив профессиональных игроков и тренерский штаб, что дало значительные результаты – команда заняла 3-е место во Втором Дивизионе.

Всего за три сезона команде удалось подняться со Второй лиги в Премьер Лигу России. Колоссальных побед, как у более опытных клубов, у Краснодара нет. Среди побед команды «Краснодар»:

Бронзовый призёр Премьер лиги в 2008;

финалист кубка РФ в 2014;

Бронза на чемпионате России в 2015;

Чемпион молодёжного первенства в 2018.

Несмотря на это, клуб популярен благодаря собственной академии, в которой обучаются множество начинающих игроков и будущих звезд футбола!

Евгений Счастливый