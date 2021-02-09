Андрей Червиченко: Наверное, то, что у Семенович, называется грудью. Хотя в принципе и как сиськи они тоже нормальные

/Спорт и туризм/

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на футбольные и другие темы.

— Андрей Владимирович, разгорелся межгалактический скандал с участием Владимира Быстрова и Анны Семенович. Как считаете, имел ли он право называть ее грудь сиськами?

— Понимаю, что вслед за популярностью Семенович уходит и ее известность. Надо периодически о себе напоминать. Сиськи, грудь — не знаю. В простонародье сиськи и есть сиськи. Больше такой шутливый, затейливый термин. Грудь — немного пафосно. Наверное, то, что у Семенович, называется грудью. Хотя в принципе и как сиськи они тоже нормальные. Насчет отрезать, румынская теннисистка Халеп сделала же операцию, уменьшила, потому что они мешали ей бегать. Вроде стала побеждать. Поэтому логика в словах Быстрова тоже есть.

— Вы, кстати, относитесь к почитателям форм Семенович или предпочитаете поскромнее?

— Мне, честно говоря, эта Семенович абсолютно индифферентна. Я женщин, конечно, люблю, но когда у них все пропорционально. Мне кажется, слишком большая грудь — это некий перебор.

— Перейдем к более приземленным темам. Сколько, на ваш взгляд, сейчас стоит Головин и сколько сможет «Монако» на нем наварить?

— Если он продолжит играть так же, как сейчас после травмы, цифра будет в 50-60 миллионов. И речь будет идти о топ-клубах. Мне кажется, это будет «Реал» или «Барселона», что-то испанское. Хотя и шейхи не дремлют, здесь может быть и «ПСЖ», и Англия. Головин прогрессирует семимильными шагами.

— На днях Ольга Смородская сказала, что Миранчук все равно сильнее Головина. Согласны?

— Ольга Юрьевна, может быть, и неплохой управленец, но в футболе она не очень сильно сильно разбирается. Поэтому ей позволительны такие высказывания. Слушайте, Головин идет с огромным отрывом от всех наших футболистов. Если сравнить с горами, то Головин на сегодня Джомолунгма, а остальные чуть ниже Пика Коммунизма.

— Что дальше будет с Кокориным и как скоро в нем разочаруется Пранделли? Или не разочаруется?

— Две-три игры, и все закончится. Его еще спасает то, что на трибунах нет болельщиков. Они бы своим свистом усадили бы его на лавку уже после второго матча. Человек девять раз получил мяч и сделал девять технических действий — ни разу он не отдал вперед в сторону ворот. Все передачи назад. Никого не обвел, по воротам не ударил, а один раз обрезал очень прилично, «Интер» едва не забил третий. Ну зачем такой футболист нужен на 20 минут? Это его выпустили пр 0:2, а представляете, если была бы ничья? Нет, я не вижу у него никаких перспектив, там играют мастера, пусть и возрасте. Представляете уровень Рибери и нашего этого?

— Рибери уже не тот.

— Согласен, что не тот. Но даже когда он не тот, посмотрите, как он хочет. Заведен на игру. В предпоследней игре забил, сколько напора. Желания играть у престарелого Рибери больше, чем у нашего вальяжного Кокорина. Он в «Спартаке» выходил погулять по полю, подышать травкой свежескошенной. Два раза забил с пенальти. Это разве нападающий? Он и здесь выходит кайфануть, трусцой побегать, отметиться, пойти расписаться в ведомости за зарплату. Это не человек, который хочет умереть на поле. Его опять отпиарили, он подписал хороший контракт, у него все в порядке в жизни — зачем бежать, зачем напрягаться?

— Проходила информация, что за Кокорина чуть ли не головой поручился сын Манчини. Как думаете, что с ним сделает «Фиорентина»?

— Я не знаю, сколько стоит голова сына Манчини. По той информации, что доходила до меня в бытность Манчини тренером «Зенита», там и папаша специалист так себе. Ни по тактике рассказать, ничего — так, пробурчал что-то, состав назвал, играйте. Я слышал о нем самые нелестные отзывы. Игрок был большой, а как тренер — довольно посредственный. И думаю, вряд ли после такой рекомендации будут прислушиваться к его сыну.

— И последнее. Селекционер Нариман Акавов, при котором «Спартак» пополнили Урунов, Кокорин, присоединился к «Динамо». Как вам такой поворот?

— То есть, теперь решили ослабить «Динамо»? Только стало все налаживаться, решили и там поганочку исполнить?

— Смотрю, скептически вы к этому трансферу относитесь.

— Слушайте, за трансферы Урунова и Кокорина человека, их приведшего, можно выгнать из любой команды. Этими двумя трансферами он себя полностью унизил. Мне кажется, что вряд ли «Динамо» сделало хороший выбор.