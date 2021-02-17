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Как примут решение по матчам 1/8 финала Кубка России

Решение по проведению матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России будет приниматься в течение ближайших 48 часов — после получения более точного прогноза погоды на дни проведения игр. Это касается не только встреч в столичном регионе.

Позиция некоторых клубов, в частности ЦСКА, выражена четко — не проводить матч из-за неблагоприятных погодных условий.

В ближайшее время планируется проработать вопрос по дате возможного переноса нескольких игр — матчи, где Погода позволяет, будут проведены. Сегодня тема проведения матчей 1/8 финала поднималась и на общем собрании РПЛ (от РФС участвовали Алаев, Посиренина и Рогачев), и на оперативном совещании в РФС.

Источник: «РБ Спорт»

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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